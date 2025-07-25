وفاة طفل بسبب المجاعة وسوء التَّغذية بغزَّة

أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الجمعة، وفاة طفل فلسطيني، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بغزة، بوفاة الطفل عبد القادر الفيومي، نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وذكر مستشفى شهداء الأقصى أن مستوى سوء التغذية في قطاع غزة وصل إلى أخطر تصنيف.

وأضاف "نخشى تزايد أعداد الوفيات جراء الجوع، بعد أن سجلنا 19 حالة في يوم واحد".

ومن جهتها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حنان بلخي، إنَّ 20% من السيدات الحوامل في غزة يواجهون المجاعة، مشيرةً إلى أنَّه لم تدخل إلى غزة سوى القليل جدا من المساعدات.

وأعربت بلخي عن خشيتها من زيادة الوفيات بسبب المجاعة، مؤكدةً أنه لا يوجد مستشفى يعمل بشكل كامل في قطاع غزة.

وأضافت، "نخشى على حياة الطواقم الطبية في غزة بسبب المجاعة"، مشيرةً إلى أنَّ 4 من موظفيها في قطاع غزة اختطفوا وأعيد منهم 3 وبقي 1.

وأوضحت، أنَّ الأطفال في قطاع غزة يعانون بشكل كبير جدا بسبب المجاعة، مؤكدةً أنَّ الوضع في غزة كارثي وقرابة 2.1 مليون من سكانه يواجهون المجاعة.

وبدوره، أوضح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في تصريحات صحفية، أنَّ أحد شهداء المجاعة اليوم مريض بالسكري.

وأكد، أنَّ ما يحدث هو انعدام تغذية يطال جميع الفئات العمرية وليس سوء تغذية.

وأشار أبو سلمية إلى أنَّ مستشفيات قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة لعلاج المريض الجائع ولا تستطيع تقديم أي علاج لهم.



ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت "إسرائيل" من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين