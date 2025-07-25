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استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

25 يوليو 2025 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

 استشهد طفل، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل محمد خالد حسن مبروك (14 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في الفخذ خلال اقتحام الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس أول أمس الأربعاء.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة عمليات القتل الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال، خاصة على الحواجز العسكرية، في ظل صمت دولي مستمر تجاه هذه الجرائم المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وارتقى أكثر من ألف و14 شهيدا بالضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في 7 أكتوبر 2023.

 

المصدر / وكالات
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