استشهاد المصور الصحفي آدم أبو هربيد بقصف الاحتلال خيمة عائلته في غزَّة

استشهد المصور الصحفي آدم زكريا أبو هربيد، وأصيبت زوجته وأبناؤه، إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة عائلته في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إنّ 4 شهداء، بينهم الصحفي أبو هربيد، جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في سوق اليرموك الجديد بمدينة غزة.

ويُعد أبو هربيد من كوادر قناة القدس اليوم، وقد تولى سابقًا مسؤولية إدارة قسم التصوير فيها، مقدّمًا محتوى بصريًا مؤثرًا وملتزمًا بقضايا شعبه.

وبهذا الارتقاء، يرتفع عدد شهداء قناة القدس اليوم إلى 22 صحفيًا، بينما يبلغ إجمالي عدد شهداء الصحافة في غزة 234 صحفيًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

يُذكر أن استمرار استهداف الصحفيين في غزة يثير موجة غضب واستنكار واسعَيْن في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة الجناة.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين