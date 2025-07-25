الصحة العالمية: 20% من السيدات الحوامل في غزَّة يواجهن المجاعة

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حنان بلخي، إنَّ 20% من السيدات الحوامل في غزة يواجهون المجاعة، مشيرةً إلى أنَّه لم تدخل إلى غزة سوى القليل جدا من المساعدات.

وأعربت بلخي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، عن خشيتها من زيادة الوفيات بسبب المجاعة، خاصةً في ظل أنه لا يوجد مستشفى يعمل بشكل كامل في قطاع غزة.

وأضافت، "نخشى على حياة الطواقم الطبية في غزة بسبب المجاعة"، مشيرةً إلى أنَّ 4 من موظفيها في قطاع غزة اختطفوا وأعيد منهم 3 وبقي 1.

وأوضحت، أنَّ الأطفال في قطاع غزة يعانون بشكل كبير جدا بسبب المجاعة، مؤكدةً أنَّ الوضع في غزة كارثي وقرابة 2.1 مليون من سكانه يواجهون المجاعة.

وذكرت بلخي، أن كل المساعدات تذهب مباشرة لمراكز الرعاية الصحية، مشددةً على أنه لا بد من تزويد مستشفيات قطاع غزة بالوقود لتواصل عملها.

وتابعت، " يجب أن يكون هناك عمل دؤوب لإنهاء الحرب وفتح المعابر فورا".

وناشدت بلخي كل الدول والعالم فتح المعابر لإيصال المساعدات لغزة فورا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنَّها سجلت حالتي وفاة في مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية في غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 113 حالة وفاة.

وتواصل "إسرائيل"، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.







المصدر / فلسطين أون لاين