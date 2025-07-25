عودة الاتِّصال بسفينة “حنظلة” المتجهة إلى غزَّة

تواصل السفينة "حنظلة" رحلتها إلى غزة لكسر الحصار عنها بعدما أعلنت المسؤولة عن السفينة عودة الاتصال بها بعد نحو ساعتين من انقطاعه ليل الخميس إثر اقتراب طائرات مسيرة منها.

وبث تحالف "أسطول الحرية" آخر دقائق من تسجيلات كاميرات المراقبة في السفينة قبل انقطاع الاتصال بها.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن عودة الاتصال بسفينة “حنظلة” المتجهة إلى قطاع غزة .

وقالت اللجنة ” يسرنا أن نُعلن عن إعادة الاتصال بطاقم سفينة حنظلة، الجميع بخير، السفينة تواصل الآن مهمتها في إيصال المساعدات الإنسانية ورسائل التضامن إلى الشعب الفلسطيني في غزة ، الطائرات المسيّرة ما زالت تحلّق بكثافة في الاجواء”.

وقالت مصادر إن انقطاع الاتصال كان بسبب عطل في الإنترنت الفضائي وليس بسبب تدخل من الجانب الإسرائيلي وأضافت أن جميع أعضاء السفينة بخير.

وانقطع الاتصال مع سفينة حنظلة مساء الخميس تزامنا مع تحليق طائرات مسيّرة بالقرب من السفينة.

وتعرضت سفينة “حنظلة”، الأحد الماضي، لمحاولة تخريب وتعطيل قبيل انطلاقها من مدينة غاليبولي الإيطالية نحو قطاع غزة في محاولة لفك الحصار.

واستلهمت السفينة اسمها من شخصية “حنظلة” التي تُعَد أيقونة فلسطينية رمزية، ابتكرها رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتُعَد رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية.

وكان فرانك رومانو، الناشط الحقوقي ومالك السفينة، قد دعا عبر الجزيرة مباشر الدول التي ستعبر السفينة مياهها الإقليمية إلى عدم اعتراض طريقها أو منعها من الإبحار.

وكان القارب “مادلين” قد قام برحلة لكسر الحصار على قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي، لكنه تعرَّض لهجوم من القوات الإسرائيلية، وجرى اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنه وترحيلهم.

المصدر / وكالات