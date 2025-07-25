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حماس ترحِّب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وتؤكد: تطورٌ يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضيَّة

25 يوليو 2025 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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حماس ترحِّب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وتؤكد: تطورٌ يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضيَّة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ووصفت "حماس" هذه الخطوة بالإيجابية نحو الاتجاه الصحيح من أجل إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم، ودعمًا لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس.

واعتبرت هذا الموقف الفرنسي المهم تطورًا سياسيًا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية، وفشل الاحتلال في تزييف الحقائق أو منع إرادة الشعوب الحرة.

ودعت جميع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو فرنسا، والاعتراف الكامل بحقوق شعبنا الوطنية، وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس.

وأكدت، أن مثل هذه الخطوات الدولية تمثّل ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا على الاحتلال الصهيوني الذي يواصل جرائمه وعدوانه وحرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا في قطاع غزة، واحتلاله واستيطانه في الضفة والقدس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اعتراف فرنسا بفلسطين

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