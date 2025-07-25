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فرنسا تقرِّر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

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فرنسا تقرِّر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

25 يوليو 2025 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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فرنسا تقرِّر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أمس الخميس، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وقد أعلنت فرنسا اليوم الخميس أنها ستترأس مع السعودية اجتماعا دوليا الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن المؤتمر بشأن حل الدولتين برعاية فرنسا والسعودية سيُعقد في 28 و29 يوليو/تموز الجاري، بعد أن تم تأجيله الشهر الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على إيران، واعتذار عدة وفود من الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي  جون نويل بارو إن احتمالات إقامة دولة فلسطينية مهددة أكثر من أي وقت مضى في ظل معاناة قطاع غزة من المجاعة والدمار.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الاعتراف بفلسطين #طوفان الأقصى

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