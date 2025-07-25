صحفيو غزة الرياضيون.. من الملاعب إلى ساحة الإبادة

غزة/ مؤمن الكحلوت

في ظهر السابع من أكتوبر 2023، تلقى الصحفي وائل الحلبي اتصالًا من مديره في قناة تلفزيونية فلسطينية، يطلب منه التوجه إلى المستشفى بدلًا من الملعب، ليكون إلى جانب زملائه في غرفة الأخبار لتغطية الأحداث المتلاحقة في غزة.

لم يتردد الحلبي لحظة، لأنه اعتبر ذلك واجبًا وطنيًا، فمهمة الصحفي لا تختلف كثيرًا عن مهمة المقاتل في الميدان.

ما جرى مع وائل انطبق على كثير من زملائه؛ فقد بات الواقع مختلفًا، وتغيّرت خلفيات المشهد من خُضرة الملاعب إلى احمرار الدم النازف من الشهداء.

يقول الحلبي لـ "فلسطين أون لاين": "كنت قبل الحرب بيوم واحد متواجدًا في الملعب لتغطية إحدى مباريات الدوري الممتاز، لكن بعد اندلاع الحرب انتقلت للعمل في غرفة الأخبار السياسية بالقناة، التي كنت أعمل فيها ضمن القسم الرياضي"، وذلك قبل أن يتلقى عرضًا من قناة تركية للعمل مراسلًا لها من غزة، وينتقل للعمل معها.

ويضيف: "العمل في الإعلام السياسي والحربي يختلف كليًا عن العمل في الميدان الرياضي؛ ففي ساحة الحرب توثق القتل والدمار والحزن والجوع، بينما في الملعب تنقل الانتصارات والفرح وهتافات الجماهير وشغفها. لكل منهما طابعه الخاص، لكن ساحة الحرب ذات أهداف أكبر، فأنت تتحدث عن مصير وطن وقضية وشعب يُذبح، وكل كلمة تُحسب عليك بدقة".

ويشير الحلبي إلى أن الواقع فرض عليه الانتقال إلى هذا العمل الجديد رغم خطورته، لكنه اضطر لذلك لتأمين لقمة العيش لأسرته، ولنقل معاناة شعبه إلى العالم.

الصحفي يحيى عيد، ومع اندلاع شرارة الحرب، حوّل مسار عدسة كاميرته من ساحات الملاعب إلى المناطق المنكوبة، والبيوت المهدمة، وجنازات الشهداء.

وقال عيد إنه ركز في عمله الصحفي خلال الحرب على توثيق جرائم الاحتلال، وقتله للإنسان الفلسطيني، وتدميره لمظاهر الحياة في غزة التي كانت تعج بالنشاط الرياضي قبل 22 شهرًا.

وأوضح أن طبيعة عمله اختلفت كليًا؛ فاللاعب الذي التقط له صورًا وهو يسدد الكرة داخل الملعب، بات يصوره اليوم وهو يمشي في جنازة، أو يقف في طابور تكية، مشيرًا إلى أن العمل الرياضي أجمل بكثير، إذ يكفي أن ترى وجوه الناس السعيدة على جنبات الملعب.

وأكد عيد أن الرسالة الإعلامية في ساحة الحرب أقوى تأثيرًا، لأن صورة واحدة قد تغيّر مسار قضية أو تنقذ أسرة. كما أن العمل في هذا المجال يحتاج وقتًا أطول، ويتطلب جهدًا بدنيًا ونفسيًا أكبر.

اعتاد الناس على سماع صوت الصحفي خميس أبو حصيرة عبر أثير إذاعة "صوت القدس"، وهو ينقل وقائع المباريات لحظة بلحظة من ملاعب غزة، ويُجري المقابلات مع المدربين واللاعبين. لكن فجأة، ظهرت صورته على شاشة "فلسطين اليوم" وهو يروي ما حلّ بالملاعب من دمار وخراب، ليس بسبب شغب الجماهير، بل بفعل صواريخ الاحتلال.

الصحفي خميس أبو حصيرة أجرى مقابلات من داخل الملاعب، لكن هذه المرة مع النازحين، ونقل صور الحزن لا من وجوه لاعبي الفريق الخاسر، بل من وجوه مواطنين أرهقتهم الحرب، وشرّدهم الاحتلال من منازلهم، وفقدوا أبناءهم، ومنهم من أصبح يتيمًا بلا مأوى.

المصدر / فلسطين أون لاين