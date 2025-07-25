آخر التّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 658

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 658 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت8,447 شهيدًا و 31,457 إصابة، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,587 شهيدًا و 143,498 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية، إن نسبة الأمراض المنقولة عبر المياه في قطاع غزة تشهد ارتفاعا خطيرا قد يتحول إلى "كارثة قاتلة".

وأوضحت في بيان، أن منع إسرائيل المتعمد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة الأوبئة بين 101 ـ 302 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت أن إحصاءات الأوبئة المنقولة عبر المياه مثل اليرقان الحاد والإسهال المائي والدموي زادت بمعدل 101 بالمئة و150 بالمئة و302 بالمئة على الترتيب.

وأكدت أن هذه الأمراض يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة بسبب الجوع وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وانعدام المأوى والرعاية الصحية.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنَّها سجلت حالتي وفاة في مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية في غزة. وأوضحت وزاروة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 113 حالة وفاة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

استشهد، مساء الخميس، المصور الصحفي آدم زكريا أبو هربيد، وأصيبت زوجته وأبناؤه، إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة عائلته في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وبينت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم الصحفي أبو هربيد، جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في سوق اليرموك الجديد بمدينة غزة.

وارتقت شهيدة وسجلت إصابات، باستهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الزهار في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة في مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما قصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء مالك سمير أبو صالح، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في محيط منطقة المسلخ غرب مدينة خان يونس، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها منطقة الكتيبة وسط مدينة خانيونس.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدرسة الرمال الإعدادية غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين