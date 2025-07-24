فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

رئيس البرلمان العربي يرحب ببيان 28 دولة تطالب بوقف فوري للحرب ورفض التهجير

أمراض منقرضة تظهر على أجساد أطفال بغزة مع تفاقم المجاعة

"منتدى الإعلاميين" يُدين حملة التحريض ضد الصحفيّ أنس الشريف

أوكسفام: الأمراض في غزة قد تتحول إلى كارثة قاتلة

غزة تفكك لكنها ستنهض من الداخل وبالعكس

من الإنكار إلى الاعتراف.. الصِّحافة الغربيَّة تبدأ كسر حاجز الصَّمت عن غزَّة

استشهاد طفلة في غزة بسبب الجوع وسوء التغذية

وزارة الصِّحَّة: حصيلة شهداء الإبادة المتواصلة في غزَّة تتجاوز 59 ألفا

تقرير عبريّ: جنود الاحتلال دمّروا 409 مبانٍ في غزة "انتقامًا" لمقتل جندي

أمراض منقرضة تظهر على أجساد أطفال بغزة مع تفاقم المجاعة

24 يوليو 2025 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
...
كارثة إنسانية في غزة: وفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية وغياب حليب الرضع
غزة/ فلسطين أون لاين

في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، يشهد قطاع غزة كارثة صحية غير مسبوقة، حيث بدأت تظهر بين الأطفال أعراض أمراض تُعدّ من الماضي، مثل تساقط الشعر، وضمور الجسم، وتجمع السوائل، نتيجة نقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية.

وقال مدير مستشفى ناصر في خان يونس، د. أحمد الفرا، إن الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد بسبب غياب حليب الرضع وحرمانهم من المغنيسيوم، الفوليك أسيد، وفيتامينات B وC وD، مما أدى إلى تدهور وظائف أعضائهم الحيوية ودمار في نمو الجهاز العصبي.

وأضاف أن بعض الحالات المسجلة في المستشفى تشبه ما كانت تراه البشرية في العصور القديمة، محذرًا من آثار طويلة الأمد على جيل كامل، حتى في حال نجاتهم من الموت الفوري.

وأوضح أن القطاع لم يعد يحتوي على عبوة حليب صالحة، وإن وُجدت فهي منتهية الصلاحية ويصل سعرها إلى 150 دولارًا، ما يدفع بعض العائلات إلى إطعام أطفالهم المعلبات، ما تسبب في اختناق بعضهم وخضوعهم لجراحات عاجلة.

ووفق وزارة الصحة، ارتفع عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية إلى 111 خلال 24 ساعة فقط، بينما يواجه أكثر من 600 ألف طفل خطر الموت جوعًا، من بينهم 60 ألفًا دون سنّ الـ6 أشهر.

اللجنة الدولية للإنقاذ ومنظمة أوكسفام أعربتا عن صدمتهما من عودة أمراض مرتبطة بالمجاعة، مؤكدتين أن الحصار هو السبب في هذه "النكسة الصحية التاريخية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر من أن "المجاعة باتت تطرق كل بيت في غزة"، في وضع وصفه بـ"غير المسبوق في العصر الحديث".

 

تويتر تويتر
#غزة #المجاعة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة