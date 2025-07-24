أمراض منقرضة تظهر على أجساد أطفال بغزة مع تفاقم المجاعة

غزة/ فلسطين أون لاين

في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، يشهد قطاع غزة كارثة صحية غير مسبوقة، حيث بدأت تظهر بين الأطفال أعراض أمراض تُعدّ من الماضي، مثل تساقط الشعر، وضمور الجسم، وتجمع السوائل، نتيجة نقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية.

وقال مدير مستشفى ناصر في خان يونس، د. أحمد الفرا، إن الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد بسبب غياب حليب الرضع وحرمانهم من المغنيسيوم، الفوليك أسيد، وفيتامينات B وC وD، مما أدى إلى تدهور وظائف أعضائهم الحيوية ودمار في نمو الجهاز العصبي.

وأضاف أن بعض الحالات المسجلة في المستشفى تشبه ما كانت تراه البشرية في العصور القديمة، محذرًا من آثار طويلة الأمد على جيل كامل، حتى في حال نجاتهم من الموت الفوري.

وأوضح أن القطاع لم يعد يحتوي على عبوة حليب صالحة، وإن وُجدت فهي منتهية الصلاحية ويصل سعرها إلى 150 دولارًا، ما يدفع بعض العائلات إلى إطعام أطفالهم المعلبات، ما تسبب في اختناق بعضهم وخضوعهم لجراحات عاجلة.

ووفق وزارة الصحة، ارتفع عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية إلى 111 خلال 24 ساعة فقط، بينما يواجه أكثر من 600 ألف طفل خطر الموت جوعًا، من بينهم 60 ألفًا دون سنّ الـ6 أشهر.

اللجنة الدولية للإنقاذ ومنظمة أوكسفام أعربتا عن صدمتهما من عودة أمراض مرتبطة بالمجاعة، مؤكدتين أن الحصار هو السبب في هذه "النكسة الصحية التاريخية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر من أن "المجاعة باتت تطرق كل بيت في غزة"، في وضع وصفه بـ"غير المسبوق في العصر الحديث".