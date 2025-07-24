وزارة الصِّحَّة: حصيلة شهداء الإبادة المتواصلة في غزَّة تتجاوز 59 ألفا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 59,587 شهيدًا و143,498 إصابة، في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بدعم أمريكي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن 89 شهيدًا و453 إصابة جديدة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار المستمر في مختلف مناطق القطاع.

كما أفادت الوزارة بارتفاع عدد الشهداء الذين قضوا أثناء انتظار المساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 1,083 شهيدًا و7,275 إصابة، عقب استشهاد 23 فلسطينيًا إضافيًا خلال يوم واحد برصاص الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار يوميًا على المدنيين المصطفين بحثًا عن الغذاء، ما يضعهم بين خيارين قاتلين: الموت جوعًا أو رميًا بالرصاص.

ووفق بيان الصحة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ استئناف العمليات العسكرية بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي إلى 8,447 شهيدًا و31,457 إصابة، في وقت تستمر فيه المجازر اليومية والتجويع المتعمد، وسط تدهور الوضع الإنساني وانهيار الخدمات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء، إلى جانب تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الشهداء، بينهم أطفال ورضّع.

ومنذ اندلاع العدوان، تواصل إسرائيل تجاهل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلى جانب خرقها المتكرر لأوامر محكمة العدل الدولية، التي طالبتها بوقف جرائم الإبادة ومعالجة الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.