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إصابة 8 جنود إسرائيليين في حادث أمني "صعب" داخل غزة

إصابة 8 جنود إسرائيليين في حادث أمني "صعب" داخل غزة

24 يوليو 2025 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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تقارير عبرية: تفاصيل حدث أمنيّ "صعب" أوقع جنودًا قتلى وجرحى في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حادث أمني وصفته بـ"الصعب" داخل قطاع غزة، أوقع جنودًا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

وبحسب المصادر، فقد أجلت مروحية عسكرية إسرائيلية عددًا من الجنود المصابين إلى مستشفى هداسا.

وأوضحت التقارير، أن الحادث نجم عن عطل تشغيلي، حيث انفجرت ذخيرة داخل أحد المباني، ما أدى إلى انهياره فوق الجنود الذين كانوا بداخله.

وتم إخلاء ثمانية جنود على الأقل، بعضهم في حالة خطيرة، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبشكل شبه يومي، تعلن كتائب القسام إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين، واستهداف آلياتهم العسكرية خلال المعارك البرية المندلعة في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تبث جانبا من عملياتها النوعية ضد جيش الاحتلال بالصوت والصورة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6108، حسب أحدث الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للجيش، التي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.

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#غزة

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