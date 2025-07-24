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وكالات أنباء عالمية: الجوع يهدد صحافيينا في غزة

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وكالات أنباء عالمية: الجوع يهدد صحافيينا في غزة

24 يوليو 2025 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
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وكالات أنباء عالمية: الجوع يهدد صحافيينا في غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أصدرت 4 وكالات أنباء عالمية، الخميس، بياناً مشتركاً بشأن القلق على صحافييها في غزة، قائلة إنهم أصبحوا بشكل متزايد غير قادرين على إطعام أنفسهم وعائلاتهم.

ووقع على البيان وكالة الصحافة الفرنسية AFP وأسوشيتد برس AP وبي بي سي نيوز BBC News ورويترز Reuters.

وقالت الوكالات: "نشعر بقلق بالغ على صحافيينا في غزة، الذين أصبحوا بشكل متزايد غير قادرين على إطعام أنفسهم وعائلاتهم. لعدة أشهر، كان هؤلاء الصحافيون المستقلون هم أعين وآذان العالم على الأرض في غزة. وهم يواجهون الآن نفس الظروف الكارثية التي يغطونها".

وتابعت: "يتحمل الصحافيون العديد من المصاعب والحرمان في مناطق الحرب. ونحن نشعر بقلق شديد من أن الجوع بات يشكل تهديداً إضافياً لهم".

وقالت الوكالات العالمية إنها تجدد الدعوة إلى إسرائيل بالسماح للصحافيين بالدخول والخروج من غزة. ومن الضروري أن تصل الإمدادات الغذائية الكافية إلى الناس هناك".

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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