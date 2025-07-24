لائحة اتهام ضد "إسرائيلية" خططت لاغتيال نتنياهو.. فما قصتها؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد إسرائيلية من سكان المنطقة، بتهمة محاولة قتل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق بيان رسمي صادر عن النيابة.

ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهمة، وهي ناشطة في احتجاجات سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية، شُخّصت مؤخرًا بأنها تعاني من مرض خطير قد يهدد حياتها خلال فترة وجيزة، وهو ما دفعها – بحسب ما جاء في البيان – إلى اتخاذ قرار بـ"التضحية بحياتها" عبر تنفيذ عملية اغتيال لنتنياهو، في محاولة منها لـ"إنقاذ دولة إسرائيل".

وفي تفاصيل الخطة، تشير النيابة إلى أن المتهمة حاولت التواصل مع ناشطين آخرين من المشاركين في التظاهرات المناهضة للحكومة. ففي أواخر يونيو/حزيران الماضي، دعت أحد الناشطين إلى منزلها وأبلغته بنيّتها، إلا أنه رفض الفكرة، وطلب منها الانتظار لعدة أيام أملاً في تراجعها عن القرار.

لكن المتهمة جددت التواصل معه لاحقًا، ودعته مجددًا إلى منزلها حيث طلبت منه المساعدة في شراء قاذفة RPG، وجمع معلومات عن تحركات نتنياهو وجدول أعماله ومواقع وجوده، إضافة إلى الترتيبات الأمنية المحيطة به.

وبحسب البيان، فقد حرصت المتهمة على إبقاء الهواتف خارج غرفة النقاش، في محاولة لتجنّب أي رصد أمني. وبعد أن أيقن الناشط بأنها جادة في خطتها، أبلغ محاميًا، الذي بدوره تواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة.

إلى جانب لائحة الاتهام، قدّمت النيابة طلبًا لتمديد الإقامة الجبرية الكاملة بحق المتهمة حتى انتهاء الإجراءات القضائية، مشيرة إلى خطورتها واستعدادها للموت في سبيل تنفيذ مخططها، وفق ما ورد في الوثائق الرسمية.