وزارة التعليم العالي تدعو للحيطة والحذر عند التسجيل بالجامعات

دعت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، أولياء الأمور والطلبة، إلى توخي الحذر الشديد والتأكد من اعتماد ومواءمة أي مؤسسة تعليم عالٍ، سواء داخل فلسطين أو خارجها، قبل التسجيل فيها. ويأتي هذا التحذير مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

أهمية التحقق من ترخيص المؤسسات التعليمية

شددت الوزارة على ضرورة التأكد من أن المؤسسات التعليمية، فروعها، وبرامجها، مرخصة ومعتمدة رسميًا من قبلها لتجنب الوقوع ضحية للإعلانات المضللة. الوزارة هي المرجع الرسمي الوحيد لأي معلومات تتعلق بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

روابط مهمة للتحقق من الاعتماد والتراخيص:

لتسهيل عملية التحقق، أتاحت الوزارة الروابط التالية:

المؤسسات التعليمية الفلسطينية المعتمدة: يمكنكم الاطلاع على القائمة الرسمية للمؤسسات والفروع المعتمدة محليًا عبر الرابط التالي، اضغط هنا

- المؤسسات التعليمية غير الفلسطينية المعترف بها: للتحقق من قائمة المؤسسات التعليمية الأجنبية المعترف بها من قبل الوزارة، يرجى زيارة الرابط، اضغط هنا

الالتزام بأسس القبول وأنظمة المعادلات

أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بأسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2024-2025م. يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على هذه الأسس من خلال الرابط، اضغط هنا

كما نبهت الوزارة إلى ضرورة الاطلاع على نظام رقم (4) لسنة 2025م، الخاص بتعديل نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها رقم (7) لسنة 2020م، والمتوفر عبر الرابط، اضغط هنا

مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة

لضمان سلامة إجراءات التسجيل للدراسة خارج الوطن، أكدت الوزارة على أهمية التأكد من أن مكاتب الخدمات الجامعية التي توفر القبولات والمقاعد الدراسية مرخصة ومعتمدة من قبل الوزارة. يمكنكم الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا

للتواصل والاستفسارات:

في حال وجود أي استفسارات أو للحصول على معلومات إضافية، تدعو الوزارة الطلبة وأولياء الأمور للتواصل مع طواقمها المختصة عبر البريد الإلكتروني:

- للاستفسارات حول مؤسسات التعليم العالي وفروعها المعتمدة: [email protected] (الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي)

- للاستفسارات حول معادلة الشهادات والتعليم الجامعي بشكل عام: [email protected] (الإدارة العامة للتعليم الجامعي)

- للاستفسارات المتعلقة بمكاتب الخدمات الجامعية: [email protected] (الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية)

المصدر / فلسطين أون لاين