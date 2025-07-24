فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو سلمية: 84 طفلًا في غزَّة توفوا وهم يبحثون عن كسرة خبز والرقم مرشح للزيادة

الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعية على غزَّة لليوم الـ 657 تواليًا

قرار هام لطلاب الطب الفلسطينيين بالخارج: سنة الامتياز الأولى في بلد الدراسة

إدانات عربيَّة ودوليَّة لتصويت الكنيست على قانون ضم الضفة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

"حماس" تُبارك عملية الدَّهس البطوليَّة غرب طولكرم وتدعو إلى مواصلة عمليات المُقاومة

العشائر الفلسطينيَّة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش في غزَّة

الصِّحَّة بغزَّة: تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المكتب الحكومي يحذّر من روايات زائفة حول دخول المُساعدات إلى غزَّة

إصابة جندي "إسرائيلي" بقذيفة هاون جنوب قطاع غزة

"ما يحدث هو انعدام تغذية يطال جميع الفئات العمرية"

أبو سلمية: 84 طفلًا في غزَّة توفوا وهم يبحثون عن كسرة خبز والرقم مرشح للزيادة

24 يوليو 2025 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
...
أبو سلمية: 84 طفلًا في غزة توفوا وهم يبحثون عن كسرة خبز والرقم مرشح للزيادة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن 84 طفلًا في غزة توفوا وهم يبحثون عن كسرة خبز في ظل تواصل حرب التجويع التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع، مؤكدًا أنَّ الرقم مرشح للزيادة.

وأوضح أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنَّ أحد شهداء المجاعة اليوم مريض بالسكري.

وأكد، أنَّ ما يحدث هو انعدام تغذية يطال جميع الفئات العمرية وليس سوء تغذية.

وأشار أبو سلمية إلى أنَّ مستشفيات قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة لعلاج المريض الجائع ولا تستطيع تقديم أي علاج لهم.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنَّها سجلت حالتي وفاة في مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية في غزة.

وأوضحت وزاروة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 113 حالة وفاة.

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ حدة المجاعة وانتشارها تزداد في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وطالب المكتب دول العالم "بضرورة كسر الحصار فورا وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت "إسرائيل" من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #سوء التغذية في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة