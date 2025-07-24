الصِّحَّة بغزَّة: تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت مستشفيات قطاع غزة حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنَّها سجلت حالتي وفاة في مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية في غزة.

وأوضحت وزاروة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 113 حالة وفاة.

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ حدة المجاعة وانتشارها تزداد في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، أنَّ مستشفيات قطاع غزة سجَّلت أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، وأن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500,000 كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.

وأضاف، "نتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول "انكسار المجاعة" و"دخول مئات الشاحنات".

ونفى المكتب الحكومي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهيًا خطيرًا مع الرواية المضلِّلة للاحتلال "الإسرائيلي"، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية.

وطالب المكتب دول العالم "بضرورة كسر الحصار فورا وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت "إسرائيل" من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين