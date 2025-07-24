قرار هام لطلاب الطب الفلسطينيين بالخارج: سنة الامتياز الأولى في بلد الدراسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين بيانًا توضيحيًا مهمًا للطلاب الملتحقين أو الراغبين بدراسة الطب البشري خارج فلسطين.

يهدف هذا البيان، الذي جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الطبي الفلسطيني ونقابة الأطباء، إلى تنظيم التدريب الطبي ورفع جودة مخرجات التعليم.

أبرز النقاط في القرار الجديد:

- سنة الامتياز الأولى خارج فلسطين: اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025-2026، يُطلب من جميع الطلاب الفلسطينيين الدارسين أو الراغبين بالدراسة في كليات الطب البشري خارج فلسطين إتمام سنة الامتياز الأولى (التدريب السريري) داخل الجامعات أو المستشفيات التعليمية التابعة لها في بلد الدراسة.

- حد أقصى لسنة الامتياز في فلسطين: لن يُسمح بإجراء أكثر من سنة واحدة من تدريب الامتياز داخل فلسطين. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم التدريب، توزيع الفرص، وضمان جودة التأهيل السريري.

- دور سفارات فلسطين: ستتولى سفارات دولة فلسطين التواصل مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات التي لا تلتزم بهذا الإعلان لضمان توفير التدريب اللازم للطلاب الخريجين. كما ستقوم السفارات بتعميم هذا القرار عبر منصاتها الإعلامية.

- دعوة للطلاب: تهيب وزارة التربية والتعليم العالي بالطلاب المعنيين المبادرة إلى التنسيق مع جامعاتهم لترتيب سنة الامتياز في بلد الدراسة، مؤكدةً أن ذلك شرط أساسي لاستكمال إجراءاتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلًا.

- أهداف القرار: يأتي هذا القرار في إطار تنظيم التدريب الطبي، وضمان توافقه مع المعايير المهنية الفلسطينية والدولية، وبما يخدم مصلحة الطلاب ويرفع من جودة مخرجات التعليم الطبي.

للاستفسار، يمكن للطلاب التواصل مع الإدارة العامة للتعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي.

المصدر / فلسطين أون لاين