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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

24 يوليو 2025 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة ومخابرات الاحتلال.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفّذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحامًا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات "جبل الهيكل" المتطرفة، التي تحثّ بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى، وضرورة إعماره، من أجل إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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