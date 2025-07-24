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"حماس" تُبارك عملية الدَّهس البطوليَّة غرب طولكرم وتدعو إلى مواصلة عمليات المُقاومة

24 يوليو 2025 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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"حماس" تُبارك عملية الدَّهس البطوليَّة غرب طولكرم وتدعو إلى مواصلة عمليات المُقاومة

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية البطولية التي نُفّذت عند مفرق “بيت ليد” قرب مستوطنة “كفار يونا” غرب مدينة طولكرم، وأدّت إلى إصابة تسعة جنود صهاينة.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذه العملية تأتي ردًّا طبيعيًّا على جرائم الاحتلال، من تدنيس المقدسات، إلى حرب الإبادة والتجويع في غزّة، وصولًا إلى قتل الأطفال في الضفّة، حيث ارتكب العدو خلال الـ48 ساعة الماضية جريمة بشعة بحق أربعة فتية، كان آخرهم الشهيد أحمد علي أسعد عشيرة الصلاح (15 عامًا)، والشهيد محمد خالد عليان عيسى (17 عامًا)، اللذَين ارتقيا برصاص الاحتلال مساء أمس في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم.

وشددت على أنَّ هذه العملية البطولية تؤكّد مجدّدًا أنّ جذوة المقاومة في الضفّة الغربية المحتلّة لن تنطفئ، وأنّ العدوان لن يجلب للاحتلال أمنًا على أرضنا، بل ستبقى المقاومة تردّ على المجازر بالضربات المؤلمة.

ودعت "حماس" إلى مواصلة عمليات المقاومة وتصعيد الضربات ضدّ الاحتلال، وإفشال كلّ مخططات العدو الرامية إلى تصفية القضية، وتنفيذ مشاريع الضمّ والتهجير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عملية الدهس في طولكرم

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