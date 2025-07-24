المكتب الحكومي يحذّر من روايات زائفة حول دخول المُساعدات إلى غزَّة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ حدة المجاعة وانتشارها تزداد في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنَّ مستشفيات قطاع غزة سجَّلت أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، وأن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500,000 كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.

وأضاف، "نتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول "انكسار المجاعة" و"دخول مئات الشاحنات".

ونفى المكتب الحكومي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهيًا خطيرًا مع الرواية المضلِّلة للاحتلال "الإسرائيلي"، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية.

وطالب جميع دول العالم دون استثناء بضرورة كسر الحصار فوراً وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة.

وحذّر المكتب الحكومي من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي، داعيًا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم التماهي مع الروايات الكاذبة، ونُحمّل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة.

المصدر / فلسطين أون لاين