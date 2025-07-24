العشائر الفلسطينيَّة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش في غزَّة

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش التي تضرب قطاع غزة.

وقال التجمع الوطني في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنَّ أكثر من مليوني فلسطيني يعاني من انعدام شبه كامل لمصادر المياه الصالحة للشرب، في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية ووقف جميع مصادر المياه الرئيسية.

وأشار إلى أنَّ توقف ضخ مياه "ماكروت"، وتوقف محطات التحلية الكبرى في غزة ودير البلح بسبب نفاد الوقود، إلى جانب قطع خط الكهرباء الرئيسي، أدى إلى حرمان أهلنا من حقهم الأساسي في الحياة الكريمة.

وأضاف، أن "غالبية آبار المياه توقفت عن العمل نتيجة للدمار الواسع والضربات الجوية التي طالت مختلف مناطق القطاع، ما فاقم من شدة الأزمة، لا سيما في المنطقة الغربية من غزة التي أصبحت موئلاً لما يقرب من مليوني نازح فلسطيني".

وناشد التجمع الوطني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وكل الجهات المعنية بالإنسان وحقوقه، بالتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة الجماعية بحق شعبنا، وتوفير المياه والمساعدات الإنسانية اللازمة، والعمل الفوري على إصلاح البنية التحتية وضمان دخول الوقود والمعدات لتشغيل المحطات والآبار.

وشدد التجمع الوطني على أن صمت العالم عن هذه الكارثة هو تواطؤ ضمني مع سياسة التجويع والعطش والتطهير، محمِّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين