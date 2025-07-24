إصابة جندي "إسرائيلي" بقذيفة هاون جنوب قطاع غزة

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن إصابة جندي من الكتيبة 71 التابعة للواء "باراك" المدرع (188)، بجروح خطيرة جراء شظايا قذيفة هاون أُطلقت على قوة عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فقد قال المتحدث باسم الجيش: إن الجندي أُصيب خلال العمليات العسكرية الدائرة في القطاع، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته بالحادث.

وتأتي هذه الإصابة بعد يوم من إعلان الجيش عن إصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح بالغة في حادثين منفصلين داخل قطاع غزة. ففي الحادث الأول، أُصيب جندي من لواء غولاني بجروح حرجة جراء استهداف مدرعة من نوع "نمر" بصاروخ مضاد للدروع، أثناء عملية عسكرية في دير البلح وسط القطاع.

وفي حادث ثانٍ بوقت لاحق، أُصيب ثلاثة جنود، بينهم قائد فصيل وجندي من سلاح الهندسة القتالية، بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في رفح جنوب القطاع. ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، بينما أصيب الجندي الثالث بجروح متوسطة. وقد تم إجلاء المصابين إلى المستشفيات، وأُبلغت عائلاتهم.

وتشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة، لا سيما في خان يونس ورفح، مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، في إطار العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر في القطاع.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين