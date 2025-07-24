إصابة 9 جنود في عملية دهس غرب طولكرم

أصيب 9 جنود بجروح متفاوتة في عملية دهس نوعية نفذها فلسطيني عند مفرق "بيت ليد" غرب مدينة طولكرم، وفق اعتراف الإعلام العبري، صباح اليوم الخميس.

وذكر موقع يسرائيل هيوم، أنَّ مركبة دهست عددًا من الجنود في موقف حافلات على الطريق رقم 57، قرب كفار يونا (قرب نتانيا)، ولاذت بالفرار، مشيرًا إلى إصابة 9 جنود في حصيلة غير نهائية، من بينهم 6 جروحهم متوسطة و3 طفيفة.

وأوضحت مصادر عبرية، أنَّ المصابين في عملية الدهس، هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أنَّ تقديرات شرطة الاحتلال حول عملية الدهس عند مدخل كفار يونا تشير إلى أنها "عملية فدائية".

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنَّ المنفذ انسحب من المكان بسلام، وسط حالة ارتباك في صفوف قوات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، وبدأت عملية تمشيط وملاحقة واسعة للمنفذ، بمشاركة طائرة مروحية، كما تم إغلاق الحواجز المحيطة والمؤدية إلى المنطقة غرب الضفة الغربية، في محاولة لتضييق الخناق على المنفذ.

المصدر / فلسطين أون لاين