البرازيل تستعد للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية

قالت وزارة الخارجية البرازيلية، إنها في المراحل الأخيرة من تقديم طلب التداخل الرسمي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على قطاع غزة.

ويأتي ذلك بينما نقلت "رويترز"، عن مصدر مطلع، في وقت سابق قوله إن البرازيل ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية.

واتهمت الحكومة البرازيلية في بيانها، بحسب وكالة "رويترز"، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي “مثل ضم أراض بالقوة” وعبرت عن “سخطها العميق” إزاء العنف الذي يتعرض له المدنيون.

وينتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دوما وعلنا ممارسات "إسرائيل" في غزة.

وكانت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، قد طلبت بالفعل من المحكمة الانضمام إلى الدعوى.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم "إسرائيل" باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار. وقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.

المصدر / وكالات