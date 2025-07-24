منح دراسية في تونس 2025-2026: فرص ماجستير ودكتوراه وطب للطلاب الفلسطينيين

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية في تونس للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج الاختصاص العالي في الطب. هذه المنح متاحة في تخصصات متنوعة، وتقدم فرصة مميزة للطلاب الفلسطينيين لمتابعة دراساتهم العليا.

تفاصيل وشروط المنح الدراسية في تونس

للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط والتخصصات المتاحة لكل درجة علمية، يرجى زيارة الروابط التالية:

- للماجستير: للتعرف على شروط وتخصصات منح الماجستير في تونس، يرجى الضغط هنا

- للدكتوراه: للاطلاع على شروط وتخصصات منح الدكتوراه في تونس، يرجى الضغط هنا

كيفية تقديم طلبات المنح التونسية

خصصت الحكومة التونسية 3 منح دراسية بشكل خاص للطلاب المقدسيين. لتقديم طلبك، اتبع الخطوات التالية:

- تعبئة طلب الحكومة التونسية:

لدرجة الماجستير: املأ الطلب الخاص بالحكومة التونسية هنا، يرجى الضغط هنا

- لدرجة الدكتوراه: املأ الطلب الخاص بالحكومة التونسية هنا، يرجى الضغط هنا

- تقديم الطلب الإلكتروني لوزارة التعليم العالي: قم بتعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة هنا، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً، يرجى الضغط هنا

تسليم الوثائق الأصلية: بعد تقديم الطلب الإلكتروني، يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول إلى أحد المواقع التالية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 31/7/2025 الساعة الواحدة ظهراً:

ملاحظات هامة لطلاب غزة:

بالنسبة لطلاب غزة، يجب تحميل جميع الوثائق المطلوبة من خلال الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 31/7/2025 الساعة الواحدة ظهراً. سيتم تسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة في غزة حال استئناف الدوام.

ملاحظة: أي طلب غير مكتمل سيعتبر لاغياً

المصدر / فلسطين أون لاين