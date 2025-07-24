بينهم أسرى مُحررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده مدن وبلدات الضفة منذ أسابيع.

وتركزت الاعتقالات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، التي تشهد بشكل متكرر اقتحامات واعتقالات تطال أسرى محررين وشبّانًا، إلى جانب مدينة نابلس، لا سيما حي المخفية، الذي تعرض كذلك لاقتحام واسع النطاق. كما طالت الاعتقالات مواطنين في عزون بمحافظة قلقيلية، وفي محافظة طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها بصورة همجية، واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، ما خلّف أضرارًا مادية ونفسية جسيمة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى