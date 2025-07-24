نادي شباب جباليا.. "قلعة الثوار" ضحية لحرب الإبادة

غزة/ مؤمن الكحلوت

دفعت الرياضة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ثمنًا باهظًا على الصعيد البشري وفي البنية التحتية، دون أن يكون ذلك كافيًا لإقصاء (إسرائيل) من المسابقات الرياضية الدولية.

ووفقًا لإحصائية اللجنة الأولمبية الفلسطينية، فقد ارتقى نحو 648 شهيدًا رياضيًا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا، فضلًا عن تدمير 280 منشأة رياضية، وإصابة واعتقال المئات، بينما النشاط الرياضي متوقّف منذ 651 يومًا.

ويُعدّ نادي شباب جباليا، الملقّب بـ"الثوار"، من بين الأندية التي تعرّض مقرّها للدمار، وقدّم نحو 12 شهيدًا من أبنائه ومنتسبيه، بينهم 6 لاعبين من فريقي كرة القدم والطائرة، وهو أكثر نادٍ فقد عددًا من لاعبيه.

وودّع النادي قبل أيام قائد فريق كرة الطائرة ومنتخب فلسطين، أحمد المفتي، في قصفٍ استهدفه أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الغذائية في منطقة "نتساريم".

وإلى جانب المفتي، فقد النادي خمسةً من لاعبي كرة القدم، وهم: المدافع مصطفى شاهين، والمهاجم محمد الملفوح، ولاعب خط الوسط وهيب عودة، وأحمد منصور، وحارس المرمى يوسف حمادة.

وفي وقت سابق، نعى النادي ثلاثة من مدرّبيه، وهم: عاطف قفة مدرّب فريق كرة اليد، ونهاد الملفوح مدرّب فريق كرة القدم، وديب بركات مدرّب قطاع الناشئين، بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة محمد حجازي، وطبيب الفريق عودة الحو، وخالد أبو زر الناطق الإعلامي.

وأكّد عضو مجلس الإدارة باسل عوكل، في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن "استشهاد 12 رياضيًا من نادي شباب جباليا، وهو أحد قلاع محافظة شمال غزة، وعددٍ كبير من الرياضيين الفلسطينيين، ما هو إلا دليل واضح على عنجهية الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتشبّعة بغريزة القتل، لكن ذلك يدخل أيضًا في مشروع التضحيات التي قدّمها النادي كما هو حال العديد من الأندية الفلسطينية".

وأشار عوكل إلى أن خسائر النادي تُقدّر بحوالي نصف مليون دولار، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة القصف العنيف من الطائرات والآليات، خلال الاجتياح البري في محيط النادي.

من جانبه، اعتبر اللاعب يوسف سالم، قائد فريق كرة القدم، استشهاد مجموعة من اللاعبين خسارة كبيرة للنادي وللرياضة الفلسطينية، واصفًا إياهم بالمواهب الكروية ومن بين أفضل اللاعبين في قطاع غزة.

وتوقّع سالم أن يتأثّر النادي كثيرًا في حال عادت الرياضة من جديد، لكنه أكّد أن الشعب الفلسطيني قادر على النهوض مجددًا، خاصة الرياضيين، لأننا نحمل رسالة شعب.

المصدر / فلسطين أون لاين