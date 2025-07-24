شهيدان برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجاز جثمانيهما.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيدين هما أحمد علي صلاح ومحمد خالد عيسى، ارتقيا قبيل انتصاف ليل الأربعاء برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وكان قوات الاحتلال قد فتحت نيران أسلحتها على أربعة أطفال وفتية على الأقل، قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من بلدة الخضر، بمحاذاة الطريق الاستيطاني رقم (60)، ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المكان لإسعاف المصابين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المصابين، فيما نقلت باقي الإصابات إلى مستشفيات بيت لحم.

وبالتوازي مع حرب الإبادة التي ينفذها في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 1000 مواطن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات رسمية.

المصدر / وكالات