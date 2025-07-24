أبرز التطورات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعية على غزَّة لليوم الـ 657

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 657 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 8,363 شهيدًا و 31,004 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,219 شهيدًا 143,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ حدة المجاعة وانتشارها تزداد في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنَّ مستشفيات قطاع غزة سجَّلت أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، وأن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500,000 كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنَّها سجلت حالتي وفاة في مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية في غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 113 حالة وفاة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال مركبة مدنية محيط مطبخ مهران في حي الشيخ رضوان غربي غزة.

واستشهد طفلان وأُصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال على مدرسة الحناوي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحدوح على رؤوس ساكنيه في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأُصيب الصحفي أحمد وائل حمدان وأفراد عائلته جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين محيط المجلس التشريعي في حي الرمال بمدينة غزة.

واستشهد الشاب كريم حسن السرج، وأصيب آخرون من عائلته، جراء قصف الاحتلال منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستقبل مستشفى العودة- النصيرات، 3 شهداء؛ بينهم طفل ورضيعة، جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة النادي الأهلي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الغول في منطقة بلوك 3 بمخيم البريج، فيما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين بمواصي خانيونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها تزامنًا مع قصف مدفعي يستهدف منطقتي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، بينما واصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وفجّر الاحتلال روبوتًا مفخخًا لنسف منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما واصل عملية نسف المنازل شمال مدينة خانيونس.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيدين (رجل وسيدة) في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال غرب غزة، وذكرت الخدمات الطبية أنها تمكنت من انتشال 10 إصابات جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال غرب غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين