"حماس" تسلِّم ردَّها على مقترح وقف إطلاق النَّار بغزَّة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، أنَّها سلّمت الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار.

وقالت "حماس" في تصريح مقتضب، إنها ""سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

وأمس الأربعاء، قالت مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات، إن الحركة سلّمت ردها للوسطاء بعد أن انتهت من المشاورات مع الفصائل الفلسطينية على المقترح المعدل المقدم لها بالوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

وأوضحت أن، رد رد "حماس" عالج بشكل رئيسي ملف ادخال المساعدات وخرائط الانسحاب وضمانات الوصول إلى وقف دائم للحرب.

ومنذ 6 يوليو/ تموز الجاري، يتفاوض الطرفان في الدوحة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال "الإسرائيلي" وحماس، بوساطة قطر ومصر.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025. وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 59 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 143 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.

المصدر / فلسطين أون لاين