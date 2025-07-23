جيش الاحتلال يعدم طفلًا جنوب غرب جنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد طفل، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال بالقرب من مدخل بلدة عرابة جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها استلمت جثمان شهيد "طفل 14 عاماً” بالقرب من مدخل عرابة الرئيسي قرب جنين، وتم نقله للمستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن شهيد بلدة عرابة جنوب غرب جنين الفتى إبراهيم الحمران والذي ارتقى مساء اليوم برصاص الاحتلال على مدخل البلدة.

وكانت قد أفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال بمنطقة “النقب” عند مدخل بلدة عرابة، جنوب غرب جنين.

ولاحقاً، أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة على مدخل بلدة عرابة، فيما أصيب فتى، وقام جنود الاحتلال بأخذه، ليعلن لاحقا عن ارتقائه شهيدا.

وجدير بالذكر؛ أن جنين تقدم الشهيد الثاني خلال أقل من 24 ساعة، حيث أعلن مساء أمس استشهاد الطفل إبراهيم ماجد علي نصر (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين.

وباستشهاد الطفل اليوم، يرتفع عدد شهداء جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 44 شهيدا، وعشرات المصابين والأسرى.