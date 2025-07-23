القسام تكشف عن كمائن "نوعيّة" أوقعت 25 جندياً بين قتيل وجريح برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأربعاء، عن سلسلة كمائن نوعية أوقعت 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في سلسلة بلاغات عسكريّة، إن مجاهديها تمكنوا بتاريخ 15 يوليو 2025 من استدراج قوة صهيونية إلى شرك خداعي داخل منزل بمنطقة بلدية الشوكة شرق مدينة رفح، وفور دخول الجنود إلى المبنى، انفجرت عبوة ناسفة وأوقعت القوة بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرى نُفّذت يوم الإثنين الماضي (21 يوليو 2025)، أعلنت القسام أن وحدة من مجاهديها فجّرت منزلًا مفخخًا مسبقًا بقوة من جيش الاحتلال قوامها 10 جنود في منطقة المشروع شرق مدينة رفح، ما أدى لانهيار المبنى بالكامل، وسقوط الجنود بين قتيل وجريح، وقد رُصدت مروحيات الاحتلال وهي تهبط لإخلاء المصابين من المكان.

كما أكدت القسام أنها تمكنت بتاريخ 17 يوليو 2025 من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة هندسية إسرائيلية مكوّنة من 8 جنود قرب مفترق دير ياسين في حي الجنينة شرق رفح، ما أدى إلى إصابتهم بشكل مباشر.

وفي أحدث عملياتها، أوضحت الكتائب أنها استهدفت أمس الثلاثاء (22 يوليو 2025) قوة صهيونية مؤلفة من 7 جنود بعبوة "تلفزيونية" متطورة، عند مفترق المشروع شرق رفح، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وتم رصد الطيران المروحي وهو ينفّذ عملية إخلاء من المكان.

كما أكدت القسام أن مجاهديها، بعد عودتهم من خطوط المواجهة، أبلغوا عن تنفيذ عملية نوعية بتاريخ 12 يوليو 2025، حيث تم تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية في منطقة السطر الغربي شمال خانيونس، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل أو إصابة طاقمها. واستمر الإخلاء المروحي عدة ساعات منذ الساعة العاشرة صباحًا.

وظهر اليوم، بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، لاستهداف عناصر القسام جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا بعبوة شواظ بآلية العمل الفدائي.

كما وثَّق الفيديو تمكُّن مجاهدي القسام من استهداف قوة صهيونية تتحصن في منزل بحيّراف 107، بالإضافة إلى استهداف باقر بعبوة صدمية حيث اعترف العدو بمقتل جندي.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جنود بعبوة الياسين 105، كما وثقت المشاهد سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإنه منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، حسب اعتراف الجيش، 895 جنديًا.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.