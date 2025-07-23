فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: اغتيال الاحتلال للصحفية ولاء الجعبري جريمةٌ جديدة ومحاولة لثني الإعلاميين عن أداء رسالتهم المهنية

"من بينهم 1,060 شهيدًا من شهداء لُقمة العيش".. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزَّة

المنظمات الأهلية: استمرار المجاعة المتعمَّدة يهدِّد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في غزَّة

حماس: قرار عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني بشكلٍ منفرد تجاوزٌ خطيرٌ للإرادة الوطنية الجمعية

10 حالات وفاة بسبب المجاعة في غزَّة خلال 24 ساعة الماضية

كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد نوعيَّة لاصطياد جنود الاحتلال في جباليا

"الأونروا": المواطنون في غزَّة يُغمى عليهم من شدِّة الجوع والإرهاق

الاحتلال يهدم منازل في منطقة الخلايل شمال شرق رام الله

آخر التَّطوُّرات.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 656

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

"من بينهم 1,060 شهيدًا من شهداء لُقمة العيش".. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزَّة

23 يوليو 2025 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
...
"من بينهم 1,060 شهيدًا من شهداء لُقمة العيش".. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 113 شهيدًا منهم 13 شهيدًا انتشال و 534 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 34 شهيدًا وأكثر من 644 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,060 شهيدًا وأكثر من 7,207 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 8,363 شهيدًا و 31,004 إصابة، ، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,219 شهيدًا 143,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء لقمة العيش #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة