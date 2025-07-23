 10 حالات وفاة بسبب المجاعة في غزَّة خلال 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات القطاع سجَّلت 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 111 حالة وفاة.

وفي تصريح سابق، حذرت وزارة الصحة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. مؤكدة أن المجاعة وصلت إلى مستويات كارثية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الغذاء والدواء لأكثر من 140 يومًا.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة أحمد أبو عفش، إن القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة، وهناك أعداد كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية.

وأضاف أبو عفش في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، "نتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال"، مشيرًا إلى أنَّ 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، إن الفلسطينيين في غزة بمن فيهم موظفوها يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

وأِشارت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في "أونروا"، إلى أن الأطباء والممرضين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، ومنهم موظفو أونروا، يعانون من الجوع. وأكدت توما أنه "يُغمى عليهم من شدة الجوع والإرهاق أثناء تأدية واجباتهم".

ويُذكر أن أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية قد أطلقت نداء عاجلا، صباح اليوم، للسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.

وطالبت هذه المنظمات الحكومات حول العالم بالتحرك الفوري لفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، واستعادة التدفق الكامل للغذاء والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية، ومستلزمات الإيواء والوقود عبر آلية مبدئية، تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحصار، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري، وذلك بعد مرور شهرين بالتمام على بدء عمل مخطط "مؤسسة غزة الإنسانية" الخاضعة لسيطرة الحكومة الإسرائيلية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع إغلاق "إسرائيل" الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.





المصدر / فلسطين أون لاين