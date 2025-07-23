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"من المسافة صفر.. ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"

بالفيديو كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد نوعيَّة لاصطياد جنود الاحتلال في جباليا

23 يوليو 2025 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد نوعيَّة لاصطياد جنود الاحتلال في جباليا

بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، لاستهداف عناصر القسام جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا بعبوة شواظ بآلية العمل الفدائي.

كما وثَّق الفيديو تمكُّن مجاهدي القسام من استهداف قوة صهيونية تتحصن في منزل بحيّراف 107، بالإضافة إلى استهداف باقر بعبوة صدمية حيث اعترف العدو بمقتل جندي.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جنود بعبوة الياسين 105، كما وثقت المشاهد سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإنه منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، حسب اعتراف الجيش، 895 جنديًا.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى #حجارة داود

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