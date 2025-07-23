"الأونروا": المواطنون في غزَّة يُغمى عليهم من شدِّة الجوع والإرهاق

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين في غزة بمن فيهم موظفوها يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

وأِشارت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في "أونروا"، إلى أن الأطباء والممرضين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، ومنهم موظفو أونروا، يعانون من الجوع.

وأكدت توما أنه "يُغمى عليهم من شدة الجوع والإرهاق أثناء تأدية واجباتهم".

وشددت على أن ما يسمى بـ"مخطط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية" هو "فخ سادي للموت، حيث يطلق القناصة النار عشوائيا على الحشود كما لو كانوا قد مُنحوا رخصة للقتل".

ووصفت توما هذه الخطة بأنها "صيد جماعي للأشخاص في ظل إفلات تام من العقاب".

وأضافت: "لا يمكن أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي الجديد"، وشددت على أن المساعدة الإنسانية "ليست عملا يقوم به المرتزقة".

وأكدت المتحدثة باسم أونروا، أن الأمم المتحدة وشركاءَها في المجال الإنساني لديهم الخبرة والتجربة والموارد المتاحة لتقديم مساعدة آمنة وكريمة وعلى نطاق واسع.

وأردفت: "يموت الناس، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، بسبب سوء التغذية الحاد".

وأضافت: "لدى الأونروا وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة، منذ أن حظرت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار" الماضي.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الجوع تحول إلى سلاح قاتل في غزة، مع تسجيل وفيات نتيجة المجاعة، خصوصا بين الأطفال.

وفي أحدث التقارير عن مسؤولين في القطاع الإنساني قالوا إن سكان غزة "ينهارون حرفيا من الجوع"، بينما تعاني مراكز الإيواء والمستشفيات من نقص بالغ في الغذاء والدواء على حد سواء.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع إغلاق "إسرائيل" الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وترتكب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين