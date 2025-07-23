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الاحتلال يهدم منازل في منطقة الخلايل شمال شرق رام الله

23 يوليو 2025 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منازل في منطقة الخلايل شمال شرق رام الله

حوَّلت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في منطقة الخلايل قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، إلى ركام، بعد أن أقدمت على هدمها بشكل كامل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة آليات ثقيلة، وشرعت بهدم عدة مساكن تعود لعائلات فلسطينية، وتشريد قاطنيها دون إنذار مسبق. ويأتي ذلك ضمن سياسة التهجير القسري وتوسيع رقعة الاستيطان في المنطقة.

ويُشار إلى أن منطقة المغير والخلايل تتعرض باستمرار لانتهاكات واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على أراضي المواطنين ودفعهم للرحيل عنها.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #هدم منازل في الضفة

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