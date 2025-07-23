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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

23 يوليو 2025 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية من قوات الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها المشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحام مستوطنين #طوفان الأقصى

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