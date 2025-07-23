استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وعائلتها بقصف الاحتلال على غزَّة

استشهدت فجر اليوم الأربعاء، الصحفية ولاء الجعبري وعدد من أفراد عائلتها إثر قصف الاحتلال منزلها في مدينة غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الزميلة الصحفية ولاء الجعبري قد استشهدت رفقة وزوجها وأطفالها وجنينها، باستهداف طائرات الاحتلال لشقتهم السكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وذكرت، أنَّ جنين الشهيدة الجعبري خرج من بطنها وارتقى شهيدًا من شدة القصف الذي تعرضت له الشقة السكنية، منوهة إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء 8 شهداء.

وباستشهاد الصحفية ولاء الجعبري يرتفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني بقطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 232 شهيدًا، إلى جانب مئات الإصابات.

وترتكب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



المصدر / فلسطين أون لاين