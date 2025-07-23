الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضَّفَّة ويُحاصر مستشفيين في نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال عدد من الشبان، وسط تخريب واسع لمنازل المواطنين واعتداءات جسدية على المعتقلين.

في محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال 12 مواطنًا من المدينة ومخيم الفوار وبلدتي دورا وبيت الروش، عرف منهم سامر صابر طه من واد الهرية، وإبراهيم محمد السراحنة من مخيم الفوار، بالإضافة إلى وسام وسعد جابر، ووسام عبيد من بيت الروش، وعدد من المواطنين من عائلة عمرو في بلدة دورا، بينهم ياسر، إسماعيل، محمد، وليد، ووسام عمرو.

أما في نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، وهم مصعب نافعة من حي المخفية، محمود غزال من شارع الباشا، وبدر الصابر من نابلس الجديدة، بعد مداهمات متزامنة غرب المدينة.

كما فرض الاحتلال، منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء حصارا حول مستشفيين فلسطينيين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت مستشفى رفيديا، وتمركزت قرب مداخل الطوارئ، وسط إطلاق لقنابل الصوت، كما حاصرت مستشفى العربي التخصصي".

وأشارت إلى أنّ مركبات عسكرية إسرائيلية اقتحمت نابلس بشكل متزامن، واتجهت نحو مستشفيي رفيديا والعربي وحاصرتهما.

وفي محافظة سلفيت، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة كفر الديك، بينهم الشقيقان قتيبة ويزن أدهم الديك، ومهيوب مصلح نايف الديك، وصالح الشنار ونجله محمد، عقب اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال الشابين نور عيسى وضياء نغنغية، خلال اقتحام ضاحية شويكة وبلدة عتيل شمال المدينة، فيما نفذت القوات اقتحامًا لبلدة بلعا، تخللته عمليات تفتيش وتحقيق ميداني دون تسجيل اعتقالات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى