إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن، بأن شابا (26 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فطاير، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية عدة أحياء في نابلس، وحاصرت مداخل مستشفيي رفيديا الحكومي والعربي التخصصي، كما اقتحم جنود طوارئ مستشفى رفيديا.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال أعاقت مرور عددا من مركبات الاسعاف في المدينة، واحتجزت طواقم مركز إسعاف الرازي، والهلال الاحمر، والإغاثة الطبية أثناء تأدية عملهم، وفتشت الطاقم والمركبات.

ولفتت إلى أن الاحتلال اقتحم عددا من المنازل في المدينة وفتشها وعبث بمحتوياتها، واعتقل كلا من: محمود غزال، ومصعب نافعة من حي المخفية، وبدر الصابر من منطقة نابلس الجديدة.

كما لا تزال قوات الاحتلال تقتحم حي المعاجين في نابلس، وتفتش إحدى البنايات السكنية.

المصدر / وكالات