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في تفاصيل جديدة.. الاحتلال يمنع الطبيب مروان الهمص من لقاء محاميه

22 يوليو 2025 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
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في تفاصيل جديدة.. الاحتلال يمنع الطبيب مروان الهمص من لقاء محاميه
غزة/ فلسطين أون لاين

كشف مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز رئيس المستشفيات الميدانية في غزة الدكتور المختطف مروان الهمص في سجن عسقلان، بعد أن أصيب بطلق ناري في قدمه أثناء اعتقاله من قبل قوة خاصة إسرائيلية غرب خان يونس.

وأوضح السكافي، أن سلطات الاحتلال تحرم الدكتور الهمص من حقه في لقاء محاميه، وقد قررت تمديد منعه واعتقاله حتى 31 يوليو 2025، في انتهاك واضح للحقوق القانونية والإنسانية.

واختطفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر أمس  الاثنين، الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب مروان الهمص، في جريمةٍ جديدة تُسجَّل في جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية في غزة.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوةً "إسرائيلية" خاصة أطلقت النار بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في إحدى الكافتيريات المقابلة لمستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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