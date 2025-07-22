وزارة الصحة بغزَّة تعلن توقُّف 6 مراكز طبية حيوية بسبب نفاد الوقود

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، توقف الخدمات الطبية في ستة مراكز صحية حيوية، من بينها مستشفى ومحطة الأوكسجين المركزية، وذلك نتيجة نفاد الوقود الضروري لتشغيل هذه المرافق، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات والمراكز المتوقفة عن العمل تشمل مستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأوكسجين المركزية، وعيادة السلام، وعيادة الشاطئ، ومركز الجلاء الطبي، بالإضافة إلى مركز حيدر عبد الشافي الطبي، مؤكدة أن هذا التوقف جاء بسبب إصرار الاحتلال الإسرائيلي على منع منظمة الصحة العالمية من إدخال الوقود اللازم لتشغيل هذه المرافق الحيوية.

وحذرت وزارة الصحة من أن بقية المستشفيات العاملة في القطاع معرضة للتوقف خلال 48 ساعة إذا استمر الحصار ومنع إدخال الوقود، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل استهدافاً مباشراً لما تبقى من المنظومة الصحية في غزة التي تعاني من انهيار شبه كامل.

وتعاني غزة من أزمة إنسانية حادة حيث أدى إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية الحاد، خصوصاً بين الأطفال والمرضى، وسط حرب مستمرة منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى نزوح واسع النطاق.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد حذرت في وقت سابق من أن نقص الوقود يشكل تهديداً مباشراً لاستمرار عمل المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعت إلى تدخل دولي عاجل لتوفير الوقود ومنع انهيار جهود الإغاثة الإنسانية في القطاع.