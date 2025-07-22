صحف عبريّة تحذر: لهذه الأسباب.. (إسرائيل) تفقد تأييد إنجيليين ويهود مؤثرين

متابعة/ فلسطين أون لاين

تواجه "إسرائيل" موجة متصاعدة من الانتقادات الدولية بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تحذيرات من تداعيات دبلوماسية خطيرة قد تؤثر على علاقاتها مع الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وحتى المسيحيين الإنجيليين المؤيدين لها في واشنطن.

ووصفت وسائل إعلام عبرية، هذه التطورات بأنها "كارثة متدحرجة"، تنذر بإحداث شرخ عميق في الدعم الدولي لإسرائيل، لا سيما في ظل تصاعد مشاهد استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية.

وفي هذا السياق، قال محلل الشؤون السياسية في قناة "13" الإسرائيلية، غيل تماري، إن الانتقادات الغربية – باستثناء الولايات المتحدة – تتركز على اتهامات باستخدام آليات توزيع مساعدات "لا تمتّ للمعايير الإنسانية بصلة"، مع تزايد التقارير عن المجاعة وسوء التغذية في القطاع، خاصة بين الأطفال والمسنين.

كما نقلت القناة عن مصادر حقوقية وطبية أن الأزمة الغذائية باتت "حقيقية وممتدة"، وتُوثقها تقارير أممية وحقوقية، بينما تتعرض إسرائيل لاتهامات بتنفيذ عمليات عقاب جماعي، تمثلت في تدمير أحياء كاملة، بحسب ما ذكرته إحدى المتحدثات في القناة.

وفي تقرير متزامن، أكدت قناة "12" الإسرائيلية أن شبكة "بي بي سي" البريطانية وثّقت عمليات هدم لآلاف المباني المدنية في غزة، تصاعدت وتيرتها بعد انهيار وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي.

واعتبر خبراء قانونيون تحدّثت إليهم الشبكة أن هذا السلوك "يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب".

وفي مؤشر على تآكل الدعم التقليدي، أعرب السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندزي غراهام، المعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، عن "انزعاج شديد" من هجمات طالت ممتلكات دينية في الضفة، لا سيما إحراق كنيسة كاثوليكية فلسطينية. وطالب بمحاسبة الفاعلين "حتى لو كانوا مستوطنين إسرائيليين".

من جانبه، حذر البروفيسور أودي زومر من جامعة تل أبيب من تفاقم الانقسام داخل الجالية اليهودية الأميركية بسبب الحرب على غزة، مؤكدًا أن الفجوة قد تصل إلى "قطيعة فعلية"، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرا لأحد أعمدة النفوذ الإسرائيلي في واشنطن.

وفي تعليق لقناة "12"، قال الصحفي تداف إيال من صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الصورة الدولية المتشكلة حاليا تصب في خانة "كارثة شاملة"، رغم أن العمليات العسكرية استهدفت، حسب قوله، مواقع متفرقة.

لكنه أعرب عن استغرابه من "غياب التحرك الدبلوماسي"، منتقدًا تقاعس وزارة الخارجية الإسرائيلية في مواجهة الأزمة المتنامية.

وفي تطور آخر، تناقل إعلام إسرائيلي عن قناة "وان أميركا نيوز" تساؤلات حول علاقة إسرائيل بالمسيحيين، مشيرة إلى تراكم مؤشرات على تدهور هذه العلاقة، ومنها رسائل السفير الأميركي السابق مايك هاكابي الذي ألمح إلى أن المسيحيين الأميركيين لم يعودوا موضع ترحيب في إسرائيل.

القناة نفسها نقلت عن هاكابي تهديده بقيادة حملة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، بعد أن تحوّل من أبرز المؤيدين والمروجين للسياحة الدينية المسيحية إلى منتقد حاد للسياسات الإسرائيلية، متحدثا عن تهميش الزوار المسيحيين وتجاهل التبرعات القادمة من الولايات المتحدة.

وحذر المؤرخ العسكري الإسرائيلي" داني أورباخ، عبر تغريدة على منصة إكس، قائلًا: "انتبهوا للإشارة التحذيرية من ترمب بعد استهداف كنيسة دير اللاتين وإطلاق النار المكثف خلال الأيام الماضي تجاه المدنيين في غزة عدا عن التنكيل بالمسيحيين في الضفة، هذه الأحداث تؤثر سلبًا على القاعدة الشعبية الانجيلية التي تشكل آخر معقل لـ "إسرائيل" في أمريكا، في مثل هذه الظروف من الأفضل إبرام صفقة جزئية ومحاولة إنهاء الحرب على غزة".

في مقال نشرته صحيفة هآرتس، اتهم الصحفي الإسرائيلي نتانيل سليوموفيتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية – بلعب دور محوري في تقويض الدعم الأميركي لإسرائيل، لا سيما من الحزب الديمقراطي.

وأشار إلى أن نتنياهو، عبر تحالفه مع اليمين الجمهوري وتوجهاته الصدامية، تسبب في تآكل الإجماع التقليدي الذي لطالما شكّل ركيزة العلاقة الأميركية-الإسرائيلية.

المقال رصد تحوّلات غير مسبوقة داخل التيار اليميني والشعبوي في الولايات المتحدة، حيث بدأت شخصيات بارزة مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون وحتى مارجوري تايلور غرين، بالتشكيك في جدوى الدعم غير المشروط لإسرائيل، واتهام نتنياهو بأنه "محرض على الحروب" يدفع أميركا نحو صراعات لا تخدم مصالحها. كما دعا سياسيون مثل جيه دي فانس إلى انسحاب تدريجي أميركي، وترك إدارة المنطقة لإسرائيل والدول السنية.

ويخلص المقال إلى أن ما كان يُعتبر إجماعًا راسخًا في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل بدأ يتفكك. فبين تقدمية الديمقراطيين، وانعزالية اليمين الشعبوي، تتصاعد موجة تشكك في "مكانة إسرائيل الأخلاقية"، وتتزايد الدعوات لسياسة خارجية تُعيد تعريف التحالفات وفق المصلحة الأميركية فقط، لا على حسابها.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظمة "هند رجب" طالبت السلطات البلجيكية باعتقال جنود إسرائيليين حضروا مهرجانًا موسيقيًا في بلجيكا، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. وتم توقيف اثنين منهم والتحقيق معهما، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقًا.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الجنديين كانا في إجازة خاصة، وتمت متابعة القضية بالتنسيق مع الجيش والسلطات البلجيكية، التي أنهت التحقيق دون توجيه تهم.