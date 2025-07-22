رئيس قسم الطَّوارئ بـ "الشفاء": مجزرة المساعدات شمال غزَّة كانت الأصعب خلال الحرب

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد رئيس قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة د. معتز حرارة أن القسم واجه أول من أمس واحدا من أصعب الأيام التي واجهت الطواقم الطبية خلال الحرب، مع استمرار حالة تجويع شديدة تعيشها الطواقم الطبية، ويعانون الإنهاك والتعب بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية.

وأفاد حرارة لصحيفة "فلسطين" أنه توافد على المشفى منذ التاسعة صباح الأحد حتى مساء اليوم ذاته نحو 300 إصابة ونحو 48 شهيدًا من مجزرة المساعدات قربة موقع "زيكيم" شمال قطاع غزة، أدت لاستشهاد 88 مجوعا وصلوا لجميع المستشفيات و500 إصابة كحصيلة نهائية.

وقال: إن "الكثير من الطواقم تعاملت مع المصابين رغم أنها لم تأكل منذ يوم أو يومين أو ثلاثة هم وعائلاتهم وأطفالهم، ما جعل التعامل مع كل هذا العدد من الإصابات أمرا صعبا جدا على الطواقم، ومنهم من أغمي عليه ومنهم لم يكمل مداواة مريضه بسبب الإنهاك، أو لم يستطع تقديم الرعاية الصحية".





وأضاف، بأن بموازاة العدد الكبير من مصابي وشهداء مجزرة المساعدات، استقبل القسم كثير من حالات الإغماء بسبب نقص وسوء التغذية وعدم وجود الأكل والطعام، رغم أن القسم مليء بالكامل بالحالات المنومة من المصابين قبل المجزرة.

وأوضح أن المرضى بسبب امتلاء الأسرّة، افترشوا أرضية القسم وممراته، وتعاملت معها الطواقم وهي على الأرض، وتابع: "كنا نقفز فوق الحالات حتى نستطيع التعامل مع الحالات الأصعب، بالإضافة للتعامل مع المصابين المنومين والمرضى وسوء التغذية التي زادت حالاتها منذ عدة أيام وتحتاج للتعامل معها بالعديد من المتطلبات والمستلزمات".

وحذر حرارة من تفشي ظاهرة الجوع وسوء التغذية، بالإضافة لاستمرار القصف واستهداف المجوعين، التي يمكن أن تصل لسقوط المنظومة وعدم التعامل مع المرضى ما يزيد الشهداء والوفيات، وهذا انذار كارثي خلال أيام، مناشدًا، العالم وكل المنظمات الصحية بالتدخل العاجل لوقف الإبادة والتجويع وفتح المعابر لإدخال الطعام حتى تستطيع الطواقم السيطرة على الأوضاع الصحية.





كما حذر من أن أزمة السولار التي تواجه المشفى قد تؤدي إلى توقف المولدات خلال يوم أو يومين نتيجة نقص السولار ما يهدد حياة المرضى والمصابين.

وحول أوضاع الإصابات، أكد أن معظم الإصابات كانت في منطقة الرأس والصدر، وأن أو دفعة وصلت الشفاء من مكان المجزرة، ضمت 15 شهيدا ولم يكن بينهم أي إصابة، بسبب إطلاق أعيرة نارية كانت موجهة للرأس والرقبة.

ولفت إلى أنه ونتيجة عدم وجود متسع داخل المشفى جرى نقل 30 حالة مصابة إلى المستشفيات الميدانية جنوب القطاع، لكن العبء لا يزال شديدا وكبيرا، نتيجة امتلاء كافة أقسام المشفى وغرفة العناية المكثفة وغرف العمليات بالمصابين الذين انتظروا على الأرض وجميع أنحاء قسم الطوارئ فضلا عن عدم وجود مستهلكات طبية.



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المصدر / فلسطين أون لاين