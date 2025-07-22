فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة: 77 شهيدًا و 376 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

نداء ينتظر الملبّين

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

كتائب القسَّام تستهدف ناقلة جند صهيونية جنوب شرق مدينة دير البلح

"فرانس برس" تحذر: آخر الصحفيين في غزة يواجهون الموت جوعاً

الاحتلال يستعد لتحقيق شامل في المناورة البرية بغزة بعد إخفاقات 7 أكتوبر

655 يومًا من الإبادة الجماعيَّة على غزَّة.. حصيلةٌ شهداء تتجاوز الـ 59 ألفًا ومجاعةٌ بلغت "مستوياتٍ غير مسبوقة"

الاحتلال يعترف بمقتل جندي "إسرائيلي" بكمين للمقاومة جنوب قطاع غزَّة

مدير الإغاثة الطبية: غزَّة دخلت مرحلة الخطر من المجاعة ونتوقع موتًا جماعيًّا من النِّساء والأطفال

النونو: "حماس" تتحرك بإيجابيَّة وسرعة للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على شعبنا في غزَّة

الصِّحَّة: 77 شهيدًا و 376 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

22 يوليو 2025 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة: 77 شهيدًا و 376 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ  77 شهيدًا منهم 5 شهداء انتشال و 376 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، بلغ 5 شهداء وأكثر من 52 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,026 شهيدًا وأكثر من 6,563 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,268 شهيدًا و 30,470 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,106 شهيدًا 142,511 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة