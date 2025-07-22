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كتائب القسَّام تستهدف ناقلة جند صهيونية جنوب شرق مدينة دير البلح

22 يوليو 2025 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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كتائب القسَّام تستهدف ناقلة جند صهيونية جنوب شرق مدينة دير البلح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهدافها ناقلة جند صهيونية جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإنه منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، حسب اعتراف الجيش، 895 جنديًا.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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