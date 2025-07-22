مدير الإغاثة الطبية: غزَّة دخلت مرحلة الخطر من المجاعة ونتوقع موتًا جماعيًّا من النِّساء والأطفال

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة أحمد أبو عفش، إن القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة، وهناك أعداد كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية.

وأضاف أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "نتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال"، مشيرًا إلى أنَّ 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، أنه لا يوجد أماكن آمنة في قطاع غزة ونصف المحافظة الوسطى محاصرة.

وأوضح الدقران، أنَّ الأمراض انتشرت بين الأطفال بسبب التكدس ونقص الغذاء والماء، مشيرًا إلى أنَّ الفحوص الطبية تجري بصعوبة بالغة لنقص الإمكانات.

وأضاف، "المستشفى يعاني من أزمة خانقة بسبب نفاد الوقود، وقد يتوقف عن الخدمة خلال ساعات".

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بتسجيل 4 وفيات في القطاع بينهم طفلان، بسبب سوء التغذية والجفاف منذ فجر اليوم الثلاثاء.

ويواصل الاحتلال إغلاق الاحتلال لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية أو إمدادات طبية، مما تسبب بتفاقم الأزمة وارتفاع عدد ضحايا الجوع إلى 1021 شهيدًا، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين