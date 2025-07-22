الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت ما لا يقل عن 23 مواطنًا بينهم قاصر، وسط تخريب للمنازل واعتداءات على الأهالي.

في محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال 11 مواطنًا خلال اقتحامات تركزت في مدينة الخليل ومناطق نمرة وضاحية البلدية، بالإضافة إلى بلدات بني نعيم، إذنا، وصوريف. ومن بين المعتقلين: يسري ومصعب أبو اسنينه، ومحمد النتشة، ورائد وحسني، وعز مطرية من مدينة الخليل، ومحمد عيسى مرعي من بلدة بني نعيم شرقا.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة اذنا غرب الخليل الشاب سمير طميزة، ومن بلدة صوريف شمال غرب، اعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: عبد الله محمد غنيمات، ورامي ابراهيم غنيمات، ورائد علي غنيمات.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال بلدتي كفر نعمة وبيتونيا، واعتقلت أربعة شبان، بينهم أحمد إسحاق الديك وأحمد مروان عطايا، بعد تخريب واسع لمنازل المواطنين.

وشهدت محافظة بيت لحم حملة اعتقالات في بلدة زعترة، طالت أربعة شبان على الأقل، رافقها اقتحام لعدة منازل في المنطقة الشرقية وتفتيش دقيق أوقع أضرارًا في ممتلكات الأهالي.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة نابلس وقرية دير الحطب، بعد مداهمات متزامنة، في حين اقتحمت قرية تل دون أن تسجل اعتقالات.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الفتى شمس حمارشة بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وتخريب محتوياته.

وفي سلفيت، اعتقل الاحتلال المواطن عامر عسكر حرب من بلدة إسكاكا، كما نفذ حملة اقتحامات في قرية إماتين شرقي قلقيلية، دون أن تؤكد المصادر المحلية وقوع اعتقالات هناك حتى لحظة نشر الخبر.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وسط تصاعد الاقتحامات اليومية التي تطال معظم محافظات الضفة الغربية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى